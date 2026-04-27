¿Nos hacemos más inteligentes cuando tenemos pareja?: Lo que detalla un estudio sobre la alostasis social

"El envejecimiento exitoso se convierte en un resultado producido conjuntamente, que depende de las características de cada miembro de la pareja y de la naturaleza de la relación en sí", dice el estudio / Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com

Las funciones cognitivas del ser humano no solo están sujetas a las percepciones del individuo y al entorno natural como el clima o el hambre, sino que, principalmente, también se desarrollan conforme a nuestras relaciones sociales, así lo expone el estudio: Contagio diádico en la función cognitiva: un estudio longitudinal representativo a nivel nacional de parejas mayores, estadounidenses, publicado en la revista digital Science Direct

Puede sonar extraña la idea de que comportamientos y hábitos se puedan contagiar, sin embargo, estas situaciones sí pueden darse, sobre todo en personas mayores debido a que han estado mayor tiempo “expuestos al contagio” de las conductas de su pareja, a esto se le conoce como alostasis social.

Por ello, si ya llevas años con tu pareja sentimental y casi no notas los patrones de comportamiento, expresiones o el sentido del orden que ambos tienen, es porque ya están “contagiados” uno del otro. En cambio, si ambos llegan a casa ajena, sus sesgos, prejuicios y procesos cognitivos de manera inmediata les señalarán las inconsistencias con sus forma de hacer las cosas.

“Por supuesto, el argumento no se basa en un mecanismo de transmisión biológica, ni se postula una causalidad física. Más bien, para los fines de este estudio observacional , el término «contagio» se define de manera más amplia como una asociación prospectiva, en igualdad de condiciones, entre las alteraciones en la función cognitiva de un individuo y la del otro... Las actividades sociales y físicas de una pareja se determinan en gran medida de forma conjunta”, detalla la investigación.

La alostasis social es un concepto asociado a su definición en las ciencias naturales. La alostasis es un proceso por el cual el cuerpo humano mantiene su estabilidad fisiológica ajustando sus parámetros internos, es decir, una vez que nuestro cuerpo atraviesa por algún tipo de cambio notorio como por ejemplo, una enfermedad crónica, no volvemos a nuestro estado natural de salud, sino que cada sistema se adapta para vivir con nuevos estándares y un nuevo punto de partida por el cual podemos evaluar el estado general del cuerpo.

“En particular entre los hombres, los impulsos recurrentes también indujeron, de forma acumulativa, mejoras cognitivas sustanciales dependientes de la trayectoria, lo que respalda el valor añadido de las intervenciones repetidas frente a las puntuales”, indica el estudio.

“La calidad de la relación también influye directamente en la salud de cada miembro de la pareja a través de procesos de estrés. Por lo tanto, las díadas son centros neurálgicos de señales psicosociales positivas y negativas, así como de determinantes conductuales de la cognición”, añade.

A su vez, por esta razón es por la que cuando comienzas a conocer a alguien o a aprender algo nuevo, cuesta un poco más de trabajo adaptarse, ya que llegas a pensar nuevas formas de hacer las cosas y tu atención debe avocarse a ello para comprender y que en un futuro esa atención requiera menos esfuerzo y tiempo.

En ese sentido, es importante hacer hincapié en que debido a que este tipo de relaciones sociales no se establecen desde cero, cada persona ya lleva consigo sus sesgos, rutinas, conductas e ideas establecidas debido a su repetición, por lo que una de las partes puede mostrar rasgos tendenciosos hacia lo negativo y “contagiar” al otro, o viceversa, hacia lo positivo, todo dependiendo de su estado de equilibrio.

“En términos más generales, la teoría sugiere que las parejas forman “sistemas” en los que sus miembros son interdependientes de manera crítica en diversos aspectos. Esta simbiosis se produce mediante pequeños intercambios repetidos y la especialización de roles dentro de la relación, y sirve para maximizar la eficiencia y la eficacia, convirtiéndose así en un ciclo autosostenible”, detalla Science Direct.