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Ciencia y Saluddomingo, 29 de marzo de 2026

Nueva variante de Covid-19: lo que debes saber de la variante Cigarra

La OMS cataloga a este sublinaje de Ómicron en un “nivel de riesgo bajo”; hasta este 29 de marzo no se han reportado casos en México

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Alma Hidalgo / El Sol de México

La OMS cataloga a esta variante en un “nivel de riesgo bajo”, debido a que “no hay informes de una mayor gravedad de la enfermedad asociada con esta variante”.

Síntomas de la variante “Cigarra” del Covid - 19

Hasta el momento, la OMS no ha detallado los síntomas específicos de la varianteCigarra”. Sin embargo, podría ser similar al Ómicron, al ser una variante de este virus.

Los síntomas del Ómicron son los siguientes:

Esta variante ha sido detectada en al menos 25 estados de Estados Unidos, durante este 2026, señala el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con datos de la OMS, la mayor detección de la variante se registra en aguas residuales de Australia Occidental. Además, se ha registrado en la región del Pacífico Occidental y en África.

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Hasta este 29 de marzo, no hay ningún reporte de que la variante “Cigarra” se haya registrado en México.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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