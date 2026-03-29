Nueva variante de Covid-19: lo que debes saber de la variante Cigarra

La OMS cataloga a este sublinaje de Ómicron en un “nivel de riesgo bajo”; hasta este 29 de marzo no se han reportado casos en México

Alma Hidalgo / El Sol de México

La OMS cataloga a esta variante en un “nivel de riesgo bajo”, debido a que “no hay informes de una mayor gravedad de la enfermedad asociada con esta variante”.

Síntomas de la variante “Cigarra” del Covid - 19

Hasta el momento, la OMS no ha detallado los síntomas específicos de la variante “Cigarra”. Sin embargo, podría ser similar al Ómicron, al ser una variante de este virus.

Los síntomas del Ómicron son los siguientes:

Esta variante ha sido detectada en al menos 25 estados de Estados Unidos, durante este 2026, señala el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con datos de la OMS, la mayor detección de la variante se registra en aguas residuales de Australia Occidental. Además, se ha registrado en la región del Pacífico Occidental y en África.

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