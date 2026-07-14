Orden de alimentos: ¿Por qué es mejor para el metabolismo desayunar una proteína y no algo dulce como primera comida?
Saltarte el desayuno y solo comer un pan de dulce o un tamal puede perjudicar el como procesas la glucosa y hacerte pasar un mal rato en el trabajo con el conocido “mal del puerco”
Jorge Morales
¿Por qué es mejor para el metabolismo desayunar una proteína y no algo dulce como primera comida?
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