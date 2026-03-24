Ozempic ya será genérico: ¿qué pasa cuando se termina la patente de un medicamento?

La expiración de la patente de la semaglutida en India abrió el mercado a versiones genéricas más baratas, impulsadas por farmacéuticas locales tras el fin de la exclusividad de Novo Nordisk.

Marco González / El Sol de México

Las principales empresas de fármacos indias anunciaron el lanzamiento y los precios de sus propias versiones.

Glenmark lanzó GLIPIQ para el control de la diabetes tipo 2, el costo promedio semanal del tratamiento será de 3 a 5 dólares.

Sun Pharma dijo que su medicamento será más parecido a Wegovy, que se usa para bajar de peso. Tendrá el nombre comercial de Sematriniti y costará entre 10 y 24 dólares.

Por su parte, Dr. Reddy’s anunció Obeda, una pluma con cuatro dosis de semaglutida la que costará 50 dólares.

Novo Nordisk, farmacéutica danesa que tenía la exclusividad del medicamento, intentó extender su patente en el país, pero solo logró detener la venta de las versiones genéricas hasta el viernes.

¿Qué pasa cuando una patente se acaba?

Las patentes no son un permiso único, cada Estado tiene sus propias entidades que se encargan de proteger la propiedad intelectual e industrial de los productos que se comercializan.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la duración de una patente es de 20 años desde su solicitud con posibles extensiones limitadas según la legislación de cada región.

Luego de expirar la patente se libera el activo, en el caso de la industria farmacéutica, lo que permite a la industria local hacer sus propias versiones del medicamento.

En el caso de la India no se permiten las extensiones como en otros lugares, lo que le permite a la industria farmacéutica comenzar a distribuir versiones más baratas de semaglutida.