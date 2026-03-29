Pedacitos de historia: seguridad en los aviones

El avión es el medio de transporte más seguro del mundo, gracias a todas las medidas que se emplean para garantizar la integridad de los pasajeros

Redacción / El Sol De México

Viajar en avión puede parecer una experiencia “peligrosa”, pero en realidad es uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Todo gracias al protocolo de seguridad que hay detrás y que garantiza que los pasajeros puedan llegar en tiempo y forma a sus destinos.