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Ciencia y Saludmiércoles, 6 de mayo de 2026

Pez del fin del mundo: la especie que rara vez aparece en la superficie, pero que fue visto en las playas de México

Esta especie tiene una distribución geográfica mundial, sobre todo en el océano Atlántico y el Mediterráneo a los mil metros de profundidad

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Samantha Laurent

¿Por qué se le llama “pez del fin del mundo”?

¿Dónde habita y por qué casi no es visto por los humanos?

Kraken
Samantha Laurent
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