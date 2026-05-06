Pez del fin del mundo: la especie que rara vez aparece en la superficie, pero que fue visto en las playas de México
Esta especie tiene una distribución geográfica mundial, sobre todo en el océano Atlántico y el Mediterráneo a los mil metros de profundidad
Samantha Laurent
¿Por qué se le llama “pez del fin del mundo”?
¿Dónde habita y por qué casi no es visto por los humanos?
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