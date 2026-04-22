Pinzón cebra: el pájaro cantor que podría ser la respuesta para la regeneración cerebral humana

El Pinzón Cebra es reconocido por su gran capacidad de aprender melodías nuevas / Foto: Universidad de Granada España

Uno de los desafíos de la ciencia moderna es lograr comprender el desarrollo cerebral de los seres vivos, este objetivo ha llevado a un grupo de científicos de la Universidad de Boston investigar más sobre la neurogénesis, un proceso biológico que en aves migratorias ayuda a regenerar su tejido cerebral.

De acuerdo con el artículo publicado en la revista digital Current Biology, el grupo de investigadores de distintas nacionalidades (estadounidenses, alemanes e ingleses) descubrieron que la ave cantora conocida como el Pinzón Cebra es capaz de crear nuevas neuronas y conectarlas a sus estructuras cerebrales ya establecidas.

Esta pequeña ave originaria de Australia es reconocida por su habilidad para aprender nuevas canciones, actividad que representa un aprendizaje vocal particular o con la capacidad de perfeccionar nuevos sonidos que antes desconocía. Esta cualidad abrió la puerta a los investigadores, quienes descubrieron una regeneración cerebral que no se ha vía visto antes.

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El grupo de científicos observó el cerebro del pinzón cebra bajo un microscopio, ahí notaron que las nuevas neuronas que se formaban dentro de este órgano se habrían paso a través de los circuitos y conexiones existentes para reforzarlos y unirse a las funciones cerebrales.

Las nuevas neuronas de los pinzones cebra empujaban, aplastaban y atravesaban las células cerebrales maduras para establecerse en los circuitos del órgano. Dentro de este proceso llamó la atención de los investigadores como algunas de las células cancerosas metastásicas usaban el camino de las neuronas nuevas para invadir zonas sanas.

De acuerdo con los científicos de Boston, la neurogénesis en los humanos no existe más allá del útero de la madre, es decir, que el proceso de crear las funciones cerebrales solo se realiza durante la gestación del individuo y no va más allá durante las etapas de su crecimiento hasta llegar a la edad adulta.

Dentro de las hipótesis de los investigadores destaca la idea de que el cerebro humano evolucionó para limitar el proceso de la neurogénesis después del nacimiento, lo anterior como una manera de proteger y asegurar que las neuronas más activas o nuevas pudieran dañar el almacenamiento de la memoria y las conexiones maduras del cerebro.

Asimismo, se tiene una segunda hipótesis que gira entorno al túnel que se crea cuando las neuronas nuevas se abren paso dentro del cerebro. El movimiento de estas células se hace sin la ayuda de las células gliales, las cuales funcionan como un soporte de las neuronas dentro del sistema nervioso.