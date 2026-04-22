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Ciencia y Saludmiércoles, 22 de abril de 2026

Pinzón cebra: el pájaro cantor que podría ser la respuesta para la regeneración cerebral humana

Los investigadores de la Universidad de Boston descubrieron cómo las aves migratorias realizan el proceso de regeneración cerebral que los humanos no pueden hacer

Wendy Vega / El Sol de México

¿Cómo logra el Pinzón Cebra regenerar sus funciones cerebrales?

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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