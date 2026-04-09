Por qué los girasoles siguen al Sol: la explicación científica que lo cambia todo

La relación entre el Sol y los girasoles, más allá del nombre, radica en el importante papel que el astro tiene en el crecimiento de estas flores

Samantha Laurent

¿Por qué los girasoles siguen al Sol?

Es un hecho que los girasoles siguen al Sol, cada día, al despertar, se mueven en dirección a él, siguiéndolo en su ruta desde el este al oeste, como si de un reloj se tratara.

Desde que los girasoles inician su proceso de crecimiento, siguen activamente el movimiento de este astro a lo largo del día, orientando sus cabezas amarillas hacia el Sol. Dicho movimiento favorece el crecimiento de su biomasa y su área foliar.

Esto hace que su tallo crezca más de un lado, de esta forma la flor se balancea de un lado a otro durante el día. Así que si has visto que tus plantas están un poco inclinadas en dirección de la luz solar, es algo normal, todo en pro de su buen desarrollo.

Sin embargo, llega un punto en su vida en el que dejan de hacer esta acción, y es cuando alcanzan la madurez. Como si de un adolescente se tratara, cuando crece y va madurando, va dejando de moverse durante el día y se asientan mirando hacia el este.

¿Cómo ayuda este proceso a su reproducción?

Según los autores de este estudio, publicado en la revista Science, es el crecimiento desigual de sus tallos lo que provoca el giro que hacen durante el día, que dejan de hacer cuando crecen, cuando “envejecen”.

Pero en el caso de los girasoles, a diferencia de los humanos, los primeros tienen una ventaja cuando se hacen más viejos.

Su ventaja radica en que al asentarse, desprenden un calor adicional, el cual las hace más atractivas para los insectos polinizadores como las abejas.

Esto resulta algo muy bueno para los girasoles, puesto que la polinización, a su vez, le permitirá a ese girasol “viejo” reproducirse, lo que perpetua la especie y hace que el ciclo se repita, iniciando así un nuevo baile en busca del Sol.