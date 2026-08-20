Ciencia y Saludjueves, 20 de agosto de 2026

¿Por qué los mosquitos comen sangre? La UNAM revela el beneficio que obtienen para poder reproducirse

La UNAM indica que solo los mosquitos hembra comen sangre humana cuando están en época reproductiva; pueden contagiar la enfermedad que desarrollaron en su cuerpo

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué enfermedades pueden transmitir los mosquitos?

pexels-calwin-veigas-1270572734-24031498
Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

Más Noticias

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.