¿Por qué los mosquitos comen sangre? La UNAM revela el beneficio que obtienen para poder reproducirse
La UNAM indica que solo los mosquitos hembra comen sangre humana cuando están en época reproductiva; pueden contagiar la enfermedad que desarrollaron en su cuerpo
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