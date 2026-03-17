¿Qué es el botulismo? El riesgo a tu salud que pueden causar las conservas caseras

El botulismo es una enfermedad poco frecuente pero grave y puede provocar desde dolores abdominales hasta parálisis o la muerte

Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Qué es el botulismo y cuáles son sus causas?

El botulismo es una enfermedad poco frecuente pero mortal, causada por la bacteria Clostridium botulinum. Su causa principal es la ingesta de alimentos contaminados con la toxina botulínica.

Las esporas producidas por la bacteria Clostridium botulinum son termorresistentes y ampliamente difundidas en el medio ambiente. En ausencia de oxígeno germinan, crecen y excretan toxinas.

De hecho, estas características es las que les permiten crecer en alimentos en conserva pues es anaeróbica o que se desarrolla en ausencia de oxígeno con bajo contenido de este.

C. botulinum no se desarrolla en condiciones de acidez y a pesar de sus esporas son termorresistentes, la toxina que produce se destruye mediante el hervor.

¿Cuáles son los síntomas del botulismo?

¿Vas a preparar conservas casera? Toma las siguientes precauciones

Para tener los cuidados necesarios sigue algunas de las indicaciones y sigue las recomendaciones de expertos: