¿Qué es el cortisol?, la función de esta hormona y por qué es importante bajar sus niveles
Mantener un ritmo de vida con mucho estrés puede ocasionarte síndrome de Cushing, sin embargo, bajar demasiado el cortisol puede también perjudicarte con una enfermedad crónica
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