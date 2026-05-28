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Ciencia y Saludjueves, 28 de mayo de 2026

¿Qué es el cortisol?, la función de esta hormona y por qué es importante bajar sus niveles

Mantener un ritmo de vida con mucho estrés puede ocasionarte síndrome de Cushing, sin embargo, bajar demasiado el cortisol puede también perjudicarte con una enfermedad crónica

¿Qué es el cortisol?, la función de esta hormona y por qué es importante bajar sus niveles
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Jorge Morales

¿Por qué es importante mantener regulados los niveles de cortisol y cómo hacerlo?

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Jorge Morales - YESICA CADENA
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