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Ciencia y Saludmiércoles, 20 de mayo de 2026

¿Qué es la agorafobia? La actriz Azela Robinson no sale de su casa porque padece este trastorno

La actriz de Televisa indicó que su fobia a salir no le causa problemas con su trabajo, debido a que este se desarrolla en los sets o escenarios

Azela Robinson
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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cómo se siente una persona con agorafobia?

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Alma Rosa Hidalgo
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