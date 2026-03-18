El radar de penetración de la NASA realizó el hallazgo en el hemisferio norte de Marte; el delta es anterior al Western Delta, que data de hace unos tres mil 500 tres mil 700 millones de años

Reuters

Los investigadores afirmaron que este delta es anterior a una formación superficial similar cercana llamada Western Delta, que data de hace unos tres mil 500 tres mil 700 millones de años.

Una biofirma se refiere a una evidencia química o física que indica vida pasada o presente. En la Tierra, los deltas fluviales son lugares donde se concentran los sedimentos y se crean nichos favorables para la vida microbiana.

Perseverance lleva explorando el cráter Jezero desde 2021. Los científicos creen que los cauces de los ríos se desbordaron por la pared del cráter y crearon un lago.