¿Saboreas las palabras o escuchas los colores? Podrías tener sinestesia

Entre el 1 y el 4 por ciento de las personas poseen esta condición, que para muchos resulta fascinante

Hemos dedicado mucho tiempo a comprender este fenómeno poco común. Si bien aún queda mucho por descubrir, lo que sabemos demuestra que no todos percibimos el mundo de la misma manera.

Las investigaciones sugieren que la sinestesia podría ser más común entre las mujeres, aunque esto podría deberse a sesgos en la muestra y estar influenciado por la genética.

La sinestesia es una experiencia sensorial automática y persistente, en la que, por ejemplo, una persona puede percibir siempre la letra ‘A’ como roja a lo largo del tiempo.

Cuál es la causa

Aún no sabemos con exactitud qué causa la sinestesia. Pero los científicos han propuesto dos teorías principales.

Según esta teoría, una persona con sinestesia grafema-color, por ejemplo, tendría la región que reconoce las letras directamente conectadas con la que procesa el color. Así, cuando ve una letra, la percibe con un color.

En resumen, el debate sobre las causas de la sinestesia se reduce a si las personas con sinestesia tienen una estructura cerebral diferente o simplemente usan su cerebro de una manera alternativa.

¿Esto te hace más creativo?

* Sophie Smit es investigadora en Neurociencia Cognitiva y Anina Rico es directora del Grupo de Investigación en Sinestesia de la Universidad Macquarie. Traducción de El Sol de México.