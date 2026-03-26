¿Se puede apagar el universo? La historia de la luz que lleva viajando 13 mil millones de años

¿Deberíamos preocuparnos porque el universo se apague?, tal vez halles la respuesta en la radiación de microondas

Jorge Morales

De esta manera, la unión de electrones a núcleos logró viajar hasta el planeta Tierra para emitir luz por medio de su radiación, a ese momento se le conoce como “recombinación”.

Por ejemplo, la radiación que recibimos del sol no la está expulsando al instante que la recibimos, ya que esta tarda ocho minutos en chocar contra nuestra piel.

Cabe destacar que hay aspectos de la luz que el ojo humano no es capaz de ver. Este es el espectro electromagnético:

Recordar que la edad de un astro no es lo mismo que los años luz a los que se encuentra, puesto que esta segunda es una unidad de medida de distancia, no de tiempo.

¿Se puede apagar el universo?

Pero a todo esto, ¿se puede apagar el universo?, ¿deberíamos preocuparnos?