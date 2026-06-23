¿Se te duermen las manos o las piernas? Esta es la razón por la que sientes un hormigueo, según la UNAM
De acuerdo con un experto de la universidad, se trata de un síntoma que puede ocurrir en la vida cotidiana, aunque si pasa con frecuencia se debe acudir con un neurólogo
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