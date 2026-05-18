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Ciencia y Saludlunes, 18 de mayo de 2026

Síndrome de fatiga crónica, enfermedad que se confunde con la depresión y afecta las capacidades cognitivas

Además de generar dolor y malestares, esta enfermedad también puede deteriorar la concentración y la memoria a corto plazo

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de fatiga crónica?

Alma Rosa Hidalgo
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