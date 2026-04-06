Smile: La misión espacial de China y Europa ¿Cuándo despega y qué quiere investigar?

El proyecto está desarrollado por la Academia de Ciencias China y la Academia Espacial Europea y su cohete, el Vega-C despegará en la Guayana Francesa

Jorge Morales

Smile (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer o La Exploración del Viento solar en la Magnetósfera y Lonósfera) es una misión espacial desarrollada por la Academia de Ciencias China y la Academia Espacial Europea (ESA).

¿Cuándo despega la Misión Smile?

Hasta el momento no hay una fecha establecida para su despegue, ya que el lunes 6 de abril se detectó un problema técnico relacionado con el cohete, en la línea de producción de un componente de uno de los subsistemas por lo que el viaje se pospuso.

En ese sentido, el lanzamiento de Smile con el cohete Vega-C estaba programado para el jueves 9 de abril.

“Es necesario realizar investigaciones adicionales para descartar cualquier relación entre dicho problema y el lanzador, con el fin de garantizar la aptitud para el vuelo”, informó Avio, la empresa contratista.

El despegue está también acordado para hacerse en el Puerto Espacial Europeo de Guayana Francesa, ubicado en Sudamérica, geográficamente arriba de Brasil.

Se tiene previsto que la misión dure tres años con la colaboración de cerca de 250 científicos europeos y chinos.

¿Qué es el viento solar y por qué es importante saber cómo afecta el campo magnético de la Tierra?

El viento solar consiste en oleadas de energía, constituidas principalmente por protones y electrones que salen despedidos de la corona solar por las altas temperaturas.