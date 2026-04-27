elsoldemexico
Ciencia y Saludlunes, 27 de abril de 2026

Tener una pareja inteligente aumenta tus capacidades: lo que dice la ciencia sobre la alostasis social

A través de un tipo de “contagio”, las parejas de adultos mayores muestran mayores signos de simbiosis en conductas, rutinas y hasta sesgos

Jorge Morales

¿Qué es la alostasis social?

De esta manera, la alostasis social depende no de un solo factor directo, sino que se logra y acentúa con relaciones a largo plazo.

“...de modo que el envejecimiento exitoso se convierte en un resultado producido conjuntamente, que depende de las características de cada miembro de la pareja y de la naturaleza de la relación en sí”, acota.

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / El velo protector del almirante Ojeda

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / ISSEMyM en la mira de la Federación 

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / Terror en la Calzada de los Muertos

image
Federico Döring

Claudia Ruzzarin

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES