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Ciencia y Saludmartes, 28 de abril de 2026

The Pitt: Más historias verosímiles de hospitales

La exitosa serie está recibiendo elogios por su representación realista de las dificultades y los desafíos de la atención médica en una sala de emergencias urbana

Christian Dameff y Jeffrey Tully / The Conversation vía Reuters*

Todo esto podría llevar a los espectadores a preguntarse: ¿Sucede esto en la vida real?

Como médicos que estudiamos los ciberataques y su impacto en la atención al paciente, hemos visto muchos de los mismos eventos representados en The Pitt desarrollarse en el mundo real.

¿Qué está en juego?

* Profesores de Medicina de la Universidad de California, en San Diego. Traducción de El Sol de México.

Periodista especializado en música, arte y cultura. 25 años de experiencia en radio y medios impresos.

Alejandro Castro - YESICA CADENA
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