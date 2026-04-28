The Pitt: Más historias verosímiles de hospitales

La exitosa serie está recibiendo elogios por su representación realista de las dificultades y los desafíos de la atención médica en una sala de emergencias urbana

Todo esto podría llevar a los espectadores a preguntarse: ¿Sucede esto en la vida real?

Como médicos que estudiamos los ciberataques y su impacto en la atención al paciente, hemos visto muchos de los mismos eventos representados en The Pitt desarrollarse en el mundo real.

¿Qué está en juego?

* Profesores de Medicina de la Universidad de California, en San Diego. Traducción de El Sol de México.