The Pitt: Más historias verosímiles de hospitales
La exitosa serie está recibiendo elogios por su representación realista de las dificultades y los desafíos de la atención médica en una sala de emergencias urbana
Christian Dameff y Jeffrey Tully / The Conversation vía Reuters*
Todo esto podría llevar a los espectadores a preguntarse: ¿Sucede esto en la vida real?
Como médicos que estudiamos los ciberataques y su impacto en la atención al paciente, hemos visto muchos de los mismos eventos representados en The Pitt desarrollarse en el mundo real.
¿Qué está en juego?
* Profesores de Medicina de la Universidad de California, en San Diego. Traducción de El Sol de México.
Periodista especializado en música, arte y cultura. 25 años de experiencia en radio y medios impresos.