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Ciencia y Saludjueves, 25 de junio de 2026

¿Tienes insomnio? UNAM revela que la falta de sueño puede hacerte propenso a padecer depresión

El no dormir bien también ocasiona problemas de memoria, atención, concentración y de planeación de la conducta

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué pasa si no duermo bien?

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Alma Rosa Hidalgo
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