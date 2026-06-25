Ciencia y Saludjueves, 25 de junio de 2026
¿Tienes insomnio? UNAM revela que la falta de sueño puede hacerte propenso a padecer depresión
El no dormir bien también ocasiona problemas de memoria, atención, concentración y de planeación de la conducta
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