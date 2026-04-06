Tripulación de Artemis II recupera el contacto con la Tierra

La Luna impidió el paso de las ondas de radio que mantienen la comunicación entre la NASA y la nave Orión durante 40 minutos

EFE

Este tipo de interrupciones son características de todas las misiones que han pasado por detrás de la Luna, la última de ellas el Apolo 17 en 1972, según la NASA.

¿Qué observaron los astronautas de Artemis II en la cara oculta de la Luna?

La cuenca Oriental fue uno de los principales objetos de estudio, un cráter de impacto de 930 kilómetros de ancho en el hemisferio sur de la Luna.

¿Cómo se comunica la NASA con los astronautas de Artemis II?

La interacción entre la NASA y la tripulación es posible mediante la Red del Espacio Cercano (NSN, en inglés) y la Red del Espacio Profundo (DSN, en inglés).

La Orión comenzó este lunes el sobrevuelo de la Luna, durante el que estudiará la cara oculta del satélite natural con la ayuda de 32 cámaras y de las observaciones de su tripulación.

La misión Artemis II saldrá de la influencia lunar el martes a las 13:25 hora del este (11:25 hora México), en el marco de su regreso a la Tierra.