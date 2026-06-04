¿Un “aire frío” te puede provocar parálisis facial? Esto dice el IMSS Bienestar sobre la creencia popular
La causa más común de la parálisis facial es la enfermedad de Bell, originada por Herpes o infecciones virales
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