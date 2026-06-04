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Ciencia y Saludjueves, 4 de junio de 2026

¿Un “aire frío” te puede provocar parálisis facial? Esto dice el IMSS Bienestar sobre la creencia popular

La causa más común de la parálisis facial es la enfermedad de Bell, originada por Herpes o infecciones virales

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué es la parálisis de Bell?

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Alma Rosa Hidalgo
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