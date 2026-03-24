Una lloradita y a seguir: esta es la razón por la que llorar nos hace sentirnos mejor

De acuerdo con expertos, el cerebro reacciona de determinada forma cuando lloramos que provoca una sensación de bienestar

Samantha Laurent

Cuando vemos a alguien llorar lo primero que solemos decir es “no llores”, por costumbre, pero en realidad, lo ideal es dejar que esa persona exteriorice su sentir a través del llanto.

¿Por qué llorar nos hace sentir bien?

Eduardo Calixto, académico de las facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, explica que, desde luego, no somos la única especie que llora, pero sí los que más rápidos detectamos la emoción y la compartimos.

Cuando lloramos, estamos indicando que tenemos una vulnerabilidad, que no está en la misma “proporción conductual” con quien está interactuando en ese momento con nosotros.

Ninguna otra emoción es capaz de incrementar el flujo de sangre se percusión y de gasto energético, y además, con el llorar se aumenta la frecuencia respiratoria para oxigenar al cerebro, que busca así cansarse.

La tristeza acompañada de llanto es una de las emociones que con mayor rapidez se autolimitan, no podemos llorar más de 15 minutos porque nuestro cerebro necesita cansarse.

Al llorar mitigamos el sentimiento, el detonante o proceso que nos generó ese dolor moral o físico que nos llevó a derramar lágrimas.

¿Las mujeres lloran más que los hombres?

La respuesta es sí, las mujeres lloran más que los hombres, pero esto no se debe a los estigmas marcados por la sociedad, tiene una razón científica.

Según la institución, las mujeres sí lloramos más que los hombres y se debe a condiciones hormonales. A mayor testosterona, menos posibilidad de llanto, razón por la que ellos tienden a llorar con menor frecuencia.