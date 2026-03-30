Una rolita más: así es como la música impacta en tu cerebro y emociones

Escuchar música no solo fomenta el contacto entre las personas, sino que también puede ser utilizada para fines terapéuticos

Samantha Laurent

¿Cómo reacciona el cerebro a la música?

Cuando escuchamos música o bailamos alguna canción, hacemos que nuestro sistema límbico se active, el cual es responsable de producir placer y bienestar, sobre todo en la amígdala. Aunque también hay un incremento en otras áreas como la corteza motora y premotora.

Sin embargo, cuando ya tocamos algún instrumento, se activan otras regiones y redes neuronales simultáneas, haciendo este proceso aun más complejo y llamativo.

Tocar un instrumento “activa” el cerebro

Normalmente cuando hablamos de música, es inevitable no pensar en un piano, uno de los instrumentos que tiene un sonido, suave, tranquilizante y reconfortante muchas veces para los oídos, aunque también puede ser fuerte.

Para llevar a cabo este proceso es necesaria propiocepción que se integra a nivel parietal, así como la emoción con la que el individuo está interpretando la melodía, a nivel de la amígdala, entre otras estructuras.

Una terapia para enfermedades psiquiátricas

Ejemplo de ello es la enfermedad de Alzheimer, cuyos pacientes, por lo general, tienen preservada la memoria de información musical, es decir, escuchar música pudiera ayudarlos a mejorar la retención de palabras y el manejo de la ansiedad.