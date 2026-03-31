Una transmisión de 30 horas en blanco y negro: así recibió el mundo la primera vez que la humanidad llegó a la Luna

Durante la década de los 60 del siglo XX, EU tuvo diferentes conflictos sociales, políticos y culturales terminaron en derrotas que marcaron su historia; la llegada a la luna fue una victoria para ese país

Jorge Morales

¿Qué se vio en la transmisión de 30 horas en blanco y negro del Apolo 11 de la NASA?

Así, durante el viaje y su colocación en la luna, la NASA se llevó un módulo de aterrizaje conocido como “Eagle”, en el que colocó una cámara para transmitir lo que sucedía por medio de su antenas.

Lo que las audiencias pudieron observar fue lo siguiente:

De acuerdo con información del Museo Nacional del Aire y el Espacio, al bajar del Apolo 11 y dar sus primeros pasos sobre la luna, Armstrong dijo: “Este es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad”.

¿Qué sucedía en Estados Unidos que el Apolo 11 fue histórico para su cultura?

Estos acontecimientos atraviesan y constituyen un panorama más complejo, pues en medio de dicha lucha, en Dallas en 1963 fue asesinado a tiros John F. Kennedy, el Presidente de Estados Unidos más joven de la historia, tanto en ser elegido como en morir.

Kennedy derrotó a Richard Nixon en las elecciones de 1960 por una pequeña diferencia de votos. E

Englobando los conflictos sociales y políticos expuestos, se estaba desarrollando la Guerra de Vietnam, que tuvo la participación de Estados Unidos por ocho años, de 1965 a 1973.

Sobre esta guerra se dice que Estados Unidos perdió debido a que, entre otros factores, no pudo resolver el enigma de la estrategia por las complicada conformación territorial de los norvietnamitas.