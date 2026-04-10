Violenta guerra civil entre chimpancés en Uganda: ¿qué dice el estudio sobre su comportamiento?

Los enfrentamientos comenzaron en enero de ese año, cuando tres machos del grupo occidental sujetaron a un ejemplar joven llamado Erroll, matándolo a golpes y mordidas

Ante los enfrentamientos, el grupo central se quedó con la mayoría de los ejemplares (30 machos adultos y 39 hembras adultas). Por el bando occidental, formaban parte aproximadamente 30 adultos en total.

“Fue cuando vimos el primer caso de individuos de diferentes vecindarios del grupo tratándose como extraños”, comentó Aaron Sandel, primatólogo de la Universidad de Texas en Austin, y primer investigador de este estudio.

“Una vez que se produjo la división, desde la perspectiva del grupo occidental, los chimpancés centrales se convirtieron en sus rivales más importantes. Eran los vecinos que les arrebataron la comida que deseaban”, dijo Wood en una entrevista.

Wood también mencionó en una conferencia reciente, un dato que aporta a la investigación de Sandel, donde según él, los centrales tienen una menor tasa de supervivencia tras los ataques por parte de los occidentales, algo jamás documentado.

Actualmente, investigadores han descubierto 14 individuos entre jóvenes y adultos, falleciendo en diferentes circunstancias, temiendo que fueran de forma violenta por esta contienda, los cuales, en su mayoría eran pertenecientes a los centrales.

Factores que llevaron a desatar la violencia entre la comunidad Ngogo

¿Es el primer caso documentado?