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Culturajueves, 9 de abril de 2026

Adiós a Antonio Sedano: homenaje al pintor y muralista entre Santander y México

Nacido en Santander, dejó un legado artístico entre España, México y Estados Unidos a través de su pintura que capturaba lo esencial más allá de la apariencia

Manuel F. Gochi

En uno de nuestros encuentros, Sedano me decía que estaba orgulloso de parecerse a Pío por no haber cotizado nunca “a la SS” (Seguridad Social). Ambos fueron “hombres libres” con sus claroscuros, pero libres.

La obra representa la bahía y la playa de El Sardinero, símbolos de Santander, y se integra perfectamente con el espíritu de la Asociación Montañesa de México.

Cuando me mandó las fotografías de la obra le escribí una reseña, que decía:

-Es invicta la calidad del mural “Portus Victorie”, una obra que perdurará por encima de los tiempos, incluso del edificio donde está ubicado. Ya ibas a quedar en la historia, pero ahora con esa obra, estarás en la élite de la misma.

Buen viaje, al confín de la nada, allí nos volveremos a ver.

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