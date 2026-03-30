“Amiga, sepárate ya”: la guía de Coral Herrera contra la dependencia emocional

La autora española devela en un libro sus claves para amar sin sufrimiento y aprender a separarse

Belén Eligio / El Sol de México

Estas ideas están plasmadas en el libro “Amiga, séparate ya”, el cual surge como una respuesta a una inquietud por crear la guía que ella misma hubiera necesitado en un momento de dependencia emocional, cuando, pese a identificarse como feminista, no lograba terminar una relación.

“Este libro me salvó la vida, me ayudó a comprender que amar no es sufrir, y que yo tengo derecho a vivir una buena vida”, cuenta en entrevista con El Sol de México, durante su visita al país.

La española narra que su momento de crisis se dio cuando su pareja de casi cinco años le propuso dejar de ser exclusivos para ser amantes, algo que ella no podía concebir, pero al mismo tiempo tampoco aceptaba el hecho de que su relación había terminado.

Confiesa que ese proceso la llevó a una contradicción interna: “¿Cómo yo, una mujer feminista, no lograba separarme?”, dice entre risas. Dentro de este debate, acuñó el término “revolución amorosa”, que se enfoca en comprender que el amor no debe implicar dolor.

“El feminismo es un discurso muy bonito, pero cómo lo aterrizamos en la vida cotidiana”, señala.

Uno de los ejes centrales del libro es la necesidad de aprender a separarse sin recurrir al conflicto, contrarrestando la idea tradicional del divorcio como un campo de batalla, la escritora propone alternativas basadas en el respeto y el autocuidado.

“Otras formas de quererse son posibles y no es necesario montar una guerra”, afirma. “Sufrir no sirve para nada. No hay premio, no hay recompensa. No es verdad que por sufrir mucho te van a querer más”.

En su experiencia personal, y escuchando los testimonios de las mujeres en “El laboratorio del amor”, reafirmó la importancia del autocuidado y la responsabilidad emocional.

“Yo soy dueña de mi amor y tengo que ser responsable de mi bienestar. La persona que más me cuida en el mundo soy yo”, apuntó, y subrayó que no se puede delegar la felicidad en la pareja.

Asimismo, destacó que el amor no sólo se experimenta con una pareja, ya que la familia y las amistades son fundamentales para salir adelante después de relaciones dañinas, e incluso quienes están en soltería nunca están realmente solas.

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Otro de los planteamientos claves del libro es el de desmitificar el amor romántico, y entender las relaciones desde la libertad. “Ni yo soy tuya ni tú eres mío. Estamos compartiendo un ratito de vida”.

“No estamos condenadas a sufrir, tenemos derecho a vivir una buena vida libre de violencia”, concluyó, invitando a sus lectores a repensar las relaciones desde el cuidado, la reciprocidad y la libertad.