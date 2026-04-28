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Culturamartes, 28 de abril de 2026

Antonio Sánchez celebrará en Chicago el Día Mundial del Jazz

El músico mexicano fue invitado por la UNESCO para rendir tributo al género en la ciudad estadounidense que lo impulsó

EFE

Chicago ha sido la escogida para el acontecimiento debido a su papel en el desarrollo del jazz gracias a músicos que ejercieron en esta ciudad, como Louis Armstrong, King Oliver y Jelly Roll Morton.

El Día Internacional del Jazz, instituido desde 2011, reúne cada 30 de abril a países y comunidades de todo el mundo con la meta de promover la paz, el diálogo entre culturas, la diversidad y el respeto a la dignidad humana.

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