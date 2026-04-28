Antonio Sánchez celebrará en Chicago el Día Mundial del Jazz
El músico mexicano fue invitado por la UNESCO para rendir tributo al género en la ciudad estadounidense que lo impulsó
EFE
Chicago ha sido la escogida para el acontecimiento debido a su papel en el desarrollo del jazz gracias a músicos que ejercieron en esta ciudad, como Louis Armstrong, King Oliver y Jelly Roll Morton.
El Día Internacional del Jazz, instituido desde 2011, reúne cada 30 de abril a países y comunidades de todo el mundo con la meta de promover la paz, el diálogo entre culturas, la diversidad y el respeto a la dignidad humana.