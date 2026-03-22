elsoldemexico
Culturadomingo, 22 de marzo de 2026

“Ascenso y caída de la ciudad de Mahagony”, la ópera que imaginó una ciudad sin leyes llega a Bellas Artes

El director serbio Sbra Dínic ve en el texto de Bertolt Brecht un reflejo de las crisis modernas; el montaje se estrena este domingo

Kevin Aragón

Para el director, el que las óperas tengan este tipo de crítica social no representa una obligación, sin embargo, al ser parte la codicia y los abusos del poder una parte del espectro de la condición humana, es inevitable su mención.

“La obra en su momento fue un gran escándalo. Ambos, Kurt Weil y sobre todo Bertolt Brecht eran los grandes críticos de la política en ese momento”, lo cual les costó el exilio en Estados Unidos, a pesar de que su talento era muy reconocido.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Rumbo a la demolición cultural de Occidente (VI)

image
Felipe Arizmendi

Conversión eclesial: los pobres

image
Flor María Yáñez Álvarez

Cuba no es cualquier país

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / La ‘maldita primavera’ en Guelatao

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES