“Ascenso y caída de la ciudad de Mahagony”, la ópera que imaginó una ciudad sin leyes llega a Bellas Artes

El director serbio Sbra Dínic ve en el texto de Bertolt Brecht un reflejo de las crisis modernas; el montaje se estrena este domingo

Kevin Aragón

Para el director, el que las óperas tengan este tipo de crítica social no representa una obligación, sin embargo, al ser parte la codicia y los abusos del poder una parte del espectro de la condición humana, es inevitable su mención.

“La obra en su momento fue un gran escándalo. Ambos, Kurt Weil y sobre todo Bertolt Brecht eran los grandes críticos de la política en ese momento”, lo cual les costó el exilio en Estados Unidos, a pesar de que su talento era muy reconocido.