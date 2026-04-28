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Culturamartes, 28 de abril de 2026

Así será el Festival Aleph 2026: arte, ciencia y experiencias únicas en la UNAM

El encuentro de arte y ciencia llega a su décima edición y presenta su primera “Aldea Aleph”; estos son los eventos que no te puedes perder

Kevin Aragón

Entre los temas que se abordarán se encuentran la memoria, la longevidad, la música del universo, la danza de las neuronas y la poesía de la ciencia.

La Aldea Aleph y los imperdibles

El jueves 14 de mayo, la artista Gayle Chong Kwan impartirá una conferencia sobre su instalación “La gran instauración (2026)”, a cual reflexiona sobre la ciencia como un proceso atravesado por factores históricos y sociales.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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