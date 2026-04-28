Así será el Festival Aleph 2026: arte, ciencia y experiencias únicas en la UNAM

Entre los temas que se abordarán se encuentran la memoria, la longevidad, la música del universo, la danza de las neuronas y la poesía de la ciencia / Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com

Explorar nuevas narrativas, vivir ciencia y arte en diálogo, y dejarte sorprender por una aldea interactiva es el sello innovador con el que el Festival Aleph celebra su décima edición este 2026.

Durante 17 días, la UNAM abre sus puertas a un universo de emociones, descubrimientos y experiencias sensoriales que prometen romper barreras entre disciplinas y conectar todo a la manera de una sinfonía cósmica.

Con la búsqueda de “Nuevas narrativas” como centro de gravitación de las 154 actividades (76 académicas y 78 artísticas) que tiene programadas del 1 al 17 de mayo en 27 sedes universitarias, el festival celebra una década.

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“Este esfuerzo conjunto de la UNAM representa el reto de afrontar un mundo fragmentado donde tenemos violencia, inequidad, desinformación, sesgos cognitivos y, como nunca, la necesidad de una visión distinta, de narrativas distintas, que implican nuevos paradigmas y el desarrollo de nuevos conocimientos que se están generando todo el tiempo en el campo de la ciencia, pero también en el de las artes”, dijo en conferencia el divulgador de la ciencia José Gordon, curador del festival.

Como novedad para esta edición “El Aleph” transformará la Explanada de la Espiga en una aldea en la que se realizarán más de 80 actividades, entre conferencias, conciertos, charlas, cabinas científicas y un torneo de ajedrez.

El programa abordará temas como Inteligencia Artificial y condición humana, cuerpo y biopolítica, medio ambiente y sostenibilidad, exploración espacial y nuevas formas de creación artística. Además contará con cabinas científicas interactivas, así como propuestas musicales y multimedia.

Entre los eventos imperdibles, está la conferencia inaugural, “La música en el universo y la danza de las neuronas”, a cargo de la doctora en medicina y filosofía, neurocientífica, patóloga y compositora Eleaine Bearer. La investigadora parte de una idea central: todo está conectado. El evento tendrá lugar el 8 de mayo en la Sala Miguel Covarrubias.

El sábado 9, la escritora Diane Ackerman ofrecerá la conferencia a distancia “Ciencia y poesía: el mundo iluminado por el asombro”. Ese mismo día el neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga y la bailarina Marcela Conti presentarán la conferencia performática “El tango de la memoria”, centrada en la relación entre recuerdos, neuronas y tango.

El miércoles 13 de mayo, el demógrafo Michel Poulain hablará sobre las zonas azules en la conferencia “La nueva narrativa de la longevidad”. Todos estos eventos tendrán lugar en el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC).

El sábado 16 y domingo 17 de mayo, el colectivo Body Cartography Project presentará “Espacios fluidos”, una pieza inspirada en la embriogénesis y la memoria corporal. Además, el domingo 17 de mayo, el científico y músico Héctor Rasgado Flores ofrecerá la conferencia “Música, medicina, entropía”, sobre las conexiones entre fisiología, sistemas complejos y estructuras sonoras.

Las actividades también incluirán experiencias multimedia y presentaciones escénicas. El sábado 9 de mayo, el pianista Abdiel Vázquez y el astrofotógrafo José Francisco Salgado presentarán “El universo a piano”, una experiencia que combinará música con imágenes del espacio exterior.

Finalmente, el sábado 16 de mayo, el Taller Coreográfico de la UNAM y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata participarán en la gala “Narrativas del cuerpo resonante”, un recorrido por piezas sinfónicas acompañadas por danza.