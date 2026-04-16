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Culturajueves, 16 de abril de 2026

Cabezas de Cera no viven de la música, sino para ella

El grupo presenta su nuevo disco y alineación, bajo el concepto de Metaensamble, con el que se reinventan una vez más

Francisco Hernández Ramos

Metaemsamble es el nombre del nuevo disco de Cabezas de Cera (CDC) y los hermanos Francisco y Mauricio Sotelo, líderes del proyecto, nos hablan de él.

Metaemsamble significa ir más allá unos con otros, o sea ir más allá con nuestro ensamble de cuerdas, con los integrantes que ahora somos”, añaden.

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