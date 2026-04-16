Culturajueves, 16 de abril de 2026
Cabezas de Cera no viven de la música, sino para la música
El grupo presenta su nuevo disco y alineación, bajo el concepto de Metaensamble, con el que se reinventan una vez más
Francisco Hernández Ramos
Metaemsamble es el nombre del nuevo disco de Cabezas de Cera (CDC) y los hermanos Francisco y Mauricio Sotelo, líderes del proyecto, nos hablan de él.
“Metaemsamble significa ir más allá unos con otros, o sea ir más allá con nuestro ensamble de cuerdas, con los integrantes que ahora somos”, añaden.