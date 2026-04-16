Cabezas de Cera no viven de la música, sino para la música

¿Cómo llegan a este nuevo disco, Metaemsamble, a 25 años desde que apareció su primer trabajo?

De hecho ya son casi 30 años desde que iniciamos en el rock, pero la convicción y la emoción se mantienen intactas. Ciertamente el camino ha sido sinuoso. CDC ha tenido cuatro momentos en su historia: A finales de los 90, con un trío más eléctrico; del 2000 al 2011, como un trío electro acústico, y luego del 2011 al 2025 volvimos al dueto, haciendo sobre todo música para filmes silentes, y eso dio la percepción de que nos salimos del circuito rockero, pero siempre hemos seguido vigentes, no ha habido año que no saquemos una producción.