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Culturajueves, 26 de marzo de 2026

CDMX celebra el Día Mundial del Teatro, ¿dónde y cuáles serán las obras gratuitas?

El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo desde 1961 gracias al Instituto Internacional del Teatro ITI

Jorge Morales

El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo. De acuerdo con información de Cultura UNAM, la conmemoración fue iniciada en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro ITI.

Desde entonces, figuras de renombre internacional son invitadas por el ITI para compartir sus pensamientos sobre el teatro y la cultura de paz. El primer mensaje del Día mundial del Teatro fue escrito por Jean Cocteau en 1962, expone la institución.

¿Qué actividades por el Día Internacional del Teatro habrá en la CDMX?

A través de X, la Secretaría de Cultura informó que las obras gratuitas se presentarán en los siguientes recintos teatrales, más abajo te dejamos la cartelera de Teatros de Ciudad de México:

Toma en cuenta que este día no solo se celebrará el viernes 27 de marzo, sino también el sábado 28, por lo que te recomendamos armar bien tu itinerario y ver las obras que más te interesen.

Finalmente, recuerda que la entrada tiene cupo limitado.

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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