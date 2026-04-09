César Rodríguez: ¿quién es el mexicano premiado por World Press Photo tras visibilizar el impacto climático?

La fundación independiente reconoció el trabajo del originario de Nayarit, quien captó los estragos del cambio climático en las costas de Tabasco

Sergio Ángeles / El Sol de México

Yair González

¿Quién es César Rodríguez?

Con su segundo fotolibro, “Hoja Dorada”, fue finalista del Premio al Libro de Autor en Les Rencontres d’Arles en 2024, así como de los Premios Paris Photo-Aperture PhotoBook 2024.

Sus fotografías se pueden ver en su cuenta de Instagram @cesar_rodriguezb, el cual tiene mil 180 publicaciones y cuenta con más de 10 mil seguidores.