Cineteca Nacional promete dar respuesta a demandas de trabajadores tras paro y toma de taquillas











Ciudad de Mexico , 27 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Marina Stavenhagen también dio a conocer que están analizando cómo logar el cambio de esquema de contratación de los trabajadores. / Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com

Tras las protestas de trabajadores por honorarios que reclamaban mejores condiciones laboradores, la Cineteca Nacional comenzó a echar andar mecanismos para dar respuesta a parte de sus demandas.

Así lo aseguró su directora general Marina Stavenghagen, quien reconoció que la estructura base de dicha institución ha sido insuficiente para responder las necesidades que conllevan tener tres sedes.

“Ha crecido la cantidad de trabajo, de responsabilidad que tiene Cineteca Nacional, pero no ha podido crecer de igual manera la estructura básica con la que cuenta y ha debido suplir las necesidades de la operación con el personal contratado por honorarios”, dijo la funcionaria, durante la conferencia de prensa de la 79 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional.

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La institución publicó un comunicado asegurando que todas las sedes se encuentran funcionando con regularidad. “(La Cineteca Nacional) reitera su apertura al diálogo con todas y todos los colaboradores, a fin de llegar a acuerdos que permitan el libre ingreso de los usuarios a las instalaciones, garantizando el derecho de acceso de los públicos a la cultura”, dice el comunicado.

La también cineasta explicó que los retrasos en los pagos de enero que originaron las protestas de los trabajadores se debieron “a la complejidad de los trámites administrativos y las nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda”.

Sin embargo, aseguró que hasta el pasado 23 de febrero ya no existe ningún adeudo con lo trabajadores, pues se dio “luz verde” a sus contrataciones para el primer trimestre de 2026; además de que ya comenzaron los trámites para su recontratación para el periodo que va de abril a diciembre, “que era una de sus principales preocupaciones”.

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También dijo que con esta nueva contratación se “está contemplando una renivelación de los ingresos, buscando homologar las actividades del personal en sus distintas áreas. […] De modo tal que nadie quede por debajo del salario mínimo y que paulatinamente podamos garantizarles a todos los colaboradores un ingreso justo, acorde de las responsabilidades y trabajo que realizan”.

Marina Stavenhagen también dio a conocer que están analizando cómo logar el cambio de esquema de contratación de los trabajadores. “Hay mesas de trabajo establecidas entre la secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda, en donde se está analizando para la Cineteca, pero también para otras entidades del sector cultura, la demanda largamente planteada por los trabajadores de pasar de este esquema de contratación por honorarios a un esquema de honorarios asimilados, donde ya se puedan otorgar prestaciones laborales”, dijo.

En entrevista con El Sol de México, Marina Stavenhagen comentó que actualmente las tres sedes de la Cineteca Nacional cuentan con un aproximado de 450 trabajadores, incluyendo los de estructura base, que no crece desde 2004. En total son 307.

Este número, reconoció la funcionaria, es insuficiente, pues implica operar un total de 30 salas. Es por esta razón que espera que para el mes de abril se realicen nuevas contrataciones de entre 50 y 60 personas más. Sin embargo, estas serán contratadas por el actual esquema de honorarios.

“Todavía no podemos, estamos en las mesas de trabajo, impulsadas por la propia presidenta y la secretaria de Cultura, para poder llegar en los próximos meses a un esquema de honorarios asimilados, no está en nuestras manos; de momento los nuevos ingresos van a ser por ‘servicios profesionales’”, agregó.