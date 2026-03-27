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Culturaviernes, 27 de marzo de 2026

Cineteca Nacional promete dar respuesta a demandas de trabajadores tras paro y toma de taquillas

Marina Stavenhagen, directora general de las tres sedes de la Cineteca, asegura que ya no hay adeudos con trabajadores por honorarios

Kevin Aragón

A pesar de lo dicho por las autoridades de la Cineteca Nacional, este viernes 27 de marzo trabajadores volvieron a manifestarse en las instalaciones de la Cineteca Nacional en Xoco, donde cerraron las taquillas.

Cero deudas, nivelación de salarios

Habrá nuevas contrataciones

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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