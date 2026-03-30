elsoldemexico
Culturalunes, 30 de marzo de 2026

Colección Gelman solo saldrá de México de forma temporal, asegura Cultura

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subraya que “la colección es mexicana, no se vendió y no puede salir de manera definitiva”

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Estas obras solamente pueden salir de manera temporal. Eso está establecido en la ley y en su declaratoria”, subrayó.

Detalló que la declaratoria de monumento artístico tiene como objetivo proteger obras consideradas fundamentales para la identidad cultural del país, regulando su conservación y estableciendo controles estrictos sobre su traslado.

En ese sentido, precisó que la colección permanece en manos de coleccionistas mexicanos y que cualquier participación de instituciones financieras se limita a la gestión, aseguramiento y logística de exhibiciones internacionales, sin implicar transferencia de propiedad.

Asimismo, explicó que, conforme a la normativa aduanera, las obras deben regresar al país al menos cada dos años, independientemente de los periodos de exhibición internacional que se acuerden.

Curiel sostuvo que esta nueva etapa busca equilibrar la proyección internacional del acervo con el acceso del público mexicano, luego de años en los que la colección solo se exhibió en el extranjero.

“El objetivo es poner al centro a México y a su público, sin renunciar a la visibilidad global de una de las colecciones más importantes del arte moderno mexicano”, concluyó.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Nahle pone “de moda” a Veracruz 

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / La Colección Gelman es de los Zambrano, de mexicanos

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / #TodossomosXcaret

image
Federico Döring

Las pensiones “machuchonas”

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES