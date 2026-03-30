Colección Gelman solo saldrá de México de forma temporal, asegura Cultura

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subraya que “la colección es mexicana, no se vendió y no puede salir de manera definitiva”

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Estas obras solamente pueden salir de manera temporal. Eso está establecido en la ley y en su declaratoria”, subrayó.

Detalló que la declaratoria de monumento artístico tiene como objetivo proteger obras consideradas fundamentales para la identidad cultural del país, regulando su conservación y estableciendo controles estrictos sobre su traslado.

En ese sentido, precisó que la colección permanece en manos de coleccionistas mexicanos y que cualquier participación de instituciones financieras se limita a la gestión, aseguramiento y logística de exhibiciones internacionales, sin implicar transferencia de propiedad.

Asimismo, explicó que, conforme a la normativa aduanera, las obras deben regresar al país al menos cada dos años, independientemente de los periodos de exhibición internacional que se acuerden.

Curiel sostuvo que esta nueva etapa busca equilibrar la proyección internacional del acervo con el acceso del público mexicano, luego de años en los que la colección solo se exhibió en el extranjero.

“El objetivo es poner al centro a México y a su público, sin renunciar a la visibilidad global de una de las colecciones más importantes del arte moderno mexicano”, concluyó.