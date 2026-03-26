









Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El Coliseo se volvió en el teatro Principal de la capital, ahí se presentaron distintas obras, principalmente comedias, que destacaron sus grandes guiones y vistosos vestuarios / Foto: Repositorio INAH

Durante el gobierno de la Nueva España, las personas que conformaban la alta alcurnia solían juntarse en casas particulares para disfrutar de las obras de teatro; sin embargo, la necesidad de la sociedad de tener un lugar exclusivo para su entretenimiento llevó a Carlos V, monarca europeo, a construir el primer Coliseo o también conocido como “Hospital Real de Indios”.

El primer Coliseo requirió una manutención muy costosa ya que contaba con su propia botica, personal especializado y capacitado para atender a los pacientes que llegaban. Una de sus principales fuentes de ingresos era un fondo autorizado por la corona, pero se sabía que este lugar sobrevivía por las grandes limosnas que otorgaban los principales grupos de la sociedad.

Las autoridades de la Nueva España permitieron que el Coliseo creara en su patio un teatro, esto para ayudar con el dinero de las entradas a su mantenimiento. Pese a que no era un foro edificado para dicho uso y su estructura era básicamente de madera, su operación como recinto de entretenimiento funcionó con éxito.

Entre aplausos, el Coliseo se volvió en el teatro Principal de la capital, ahí se presentaron distintas obras, principalmente comedias, que destacaron sus grandes guiones y vistosos vestuarios. Algunas de las puestas en escena llegaron a provocar el disgusto del virrey en turno, pero esto no generó censura por parte del gobierno.

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Desde 1553 que fue su construcción, el teatro funcionó para ambas cosas y se mantuvo con la venta de las entradas y las limosnas, no obstante, a casi dos siglos después de su creación un incendio consumió el primitivo teatro.

La historia del incendio escrita en “Reseña Histórica del Teatro de México”, escrito por Enrique Olavarría y Ferrari, indica que el accidente ocurrió la tarde del 19 de enero de 1722. El Coliseo presentaba en aquel día la comedia “Ruina e incendio de Jerusalén o Desagravio de Cristo”, el público quedó complacida por la obra, pero más tarde el primitivo teatro construido de madera quedó hecho cenizas.

Los testimonios de aquella época indican que se intentó sofocar las llamas, pero fue imposible evitar la ruina del Coliseo y gran parte del Hospital Real. Irónicamente, la obra promocionada para el 20 de enero llevaba por nombre “Aquí fue Troya”.

Años más adelante los religiosos hipólitos que se encargaban de la administración del Hospital Real de Indios, reconstruyeron el Coliseo para continuar con el entretenimiento de la sociedad; sin embargo, para evitar que el bullicio del público molestara a los enfermos, el teatro se reubicó en el callejón del Espíritu Santo (hoy Isabel la Católica).

Con el paso del tiempo, este teatro principal comenzó a deteriorarse por lo que el entonces virrey de la Nueva España, Juan Vicente de Güemez Pacheco de Padilla, conde de Rivillagigedo, decidió construir otro recinto en la calle de Bólivar, al que llamó “el Coliseo Nuevo”.