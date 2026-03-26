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Culturajueves, 26 de marzo de 2026

Coliseo de México: el primer teatro en CDMX que sobrevivió a los incendios

La necesidad de entretenimiento por parte de la sociedad de la alta alcurnia le dio a las autoridades de la Nueva España la oportunidad de crear un teatro principal

Wendy Vega / El Sol de México

El Coliseo Nuevo mantuvo su nombre hasta 1826, después fue llamado el “Teatro Principal”; sin embargo, el recinto quedó envuelto en llamas en 1931, accidente que redujo hasta los escombros el escenario.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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