Cristina Rivera Garza en la UNAM: Mis decisiones literarias nunca dejaron de ser, en su raíz, políticas











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

Cristina Rivera Garza relató la forma de cómo afrontó el doloroso reto de escribir el feminicidio de su hermana. / Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com

Para Cristina Rivera Garza, la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hermana no terminó con la publicación del libro “El invencible verano de Liliana” (2021). Así lo reconoció la escritora mexicana durante la clase magistral que presentó en el Centro Cultural Universitario, como parte del décimo aniversario de la Cátedra “Nelson Mandela” de la UNAM, donde fue recibida por cientos de estudiantes, en su mayoría mujeres.

“Mi investigación no terminó con la publicación del libro, por supuesto. Al contrario, la publicación del libro trajo nuevos contactos y dio pie a más entrevistas. Así conversé con viejas amigas de Liliana de la secundaria y la preparatoria, a quienes no había podido contactar antes. Así llegaron testimonios aterradores a la cuenta de Gmail que abrí para recibir información del feminicida.

Rivera Garza ofreció la conferencia magistral "Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel" en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. / Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com

“Otras chicas habían sufrido su acoso, otras habían logrado sobrevivir a su violencia”, relató Rivera Garza, quien en 2024 fue galardonada en Estados Unidos con el Pulitzer por dicho libro en la categoría “Memoria o Autobiografía”. Al recibir aquel premio, también había lamentado que el Gobierno mexicano no pudiera dar justicia al caso.

Como familiar de una víctima cuyo caso sigue sin tener una resolución en un juicio, la escritora declaró que la impunidad “trastoca el principio de realidad” de las personas en relación con sus identidades dentro de un sistema de justicia y pertenencia. “La impunidad es una desterritorialización”, apuntó.

A pesar de que un cúmulo de documentos confirman tu vinculación con el Estado, sabes que el Estado no te quiere, que la seguridad y la de tuyos no importa, que no formas parte ya de esa relación. La impunidad te transforma en un paria y marca la frente con el hierro candente de un desterrado

La también autora de la novela “Nadie me verá llorar” explicó que la impunidad “trastoca el futuro, alargándolo hasta la eternidad o incluso dándole forma a esa eternidad”, lo que la llevó a pensar en la literatura como una forma de venganza y reivindicación de su hermana, incluso más allá de los limitados alcances de la justicia mexicana y el tiempo.

“Si quisieran esconderse detrás del velo de la opinión pública, que hasta el día de hoy culpa a la víctima y exonera a los perpetradores, ahí está la literatura, esa ficción sin estado —como decía Piglia—les dirá que el velo se ha corrido”, expresó.

Otras de las obras de la escritora mexicana ganadora del Pulitzer. / Foto: Cultura UNAM

“No me amparaban las leyes ni los ministerios públicos ni las sentencias judiciales, pero tenía lenguaje. No podía obligarlo a entregarse a la acción de la justicia, pero me animaba la posibilidad de obligarlos a ellos, a todos ellos, a encontrarse ahí en las palabras de Liliana y en las mías propias, expuestos. Esta es la verdadera maldición para ellos: ser dichos por ella, encontrarse dentro de la narrativa de la víctima”, dijo.

Sobre las críticas que tuvo “El invencible verano de Liliana” por el hecho de que la presencia del archivo de su hermana en la narración parecía diluirse, sin que ofreciera muchos datos, la autora explicó que fue un deliberado recurso narrativo, pero también extraliterario.

Una gran convocatoria tuvo la plática que ofreció Rivera Garza. / Foto: Cultura UNAM

Tras terminar su presentación, la autora sostuvo una charla con la también escritora Rosa Beltrán, directora de Cultura UNAM, quien le preguntó por la forma en que afrontó el doloroso reto de contar la el feminicidio de su hermana.

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