elsoldemexico
Culturamartes, 14 de abril de 2026

Cristina Rivera Garza en la UNAM: Mis decisiones literarias nunca dejaron de ser, en su raíz, políticas

Desde el Centro Cultural Universitario, la autora aseguró que su libro “El insoportable verano de Liliana” le ha ayudado ante la impunidad sobre el feminicidio de su hermana

Kevin Aragón

No se ovidará el feminicidio de Liliana Rivera Garza

Si quisieran olvidar, enterrando esa historia en el silencio pétreo del Estado, ahí está ‘El invencible verano de Liliana’ para recordarles que eso ya no es posible

“La presentación y sustracción del expediente en el libro obedeció desde el comienzo a esa relación orgánica y tensa con la impunidad”, añadió.

Mis decisiones, quiero decir, siendo como eran, literarias, nunca dejaron de ser en su raíz políticas

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

ARNALDO COEN adrian vazquez (2)
CULTURA

De Perfil. Arnaldo Coen, un artista en libertad

Último representante de la Generación de la Ruptura, el artista de 85 años cuenta su historia, que mantiene vigente con exposicioines como “Memoria, cuerpo y metamorfosis”, montada recientemente en el Seminario de Cultura Mexicana, que fundó su abuela, la mezzosoprano Fanny Anitúa junto a otros artistas como Frida Kahlo y Manuel M. Ponce

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Inversión por invitación: la respuesta a la desconfianza

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Ampliarían exportación a China

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / No dialogar, error histórico

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Barcelona: la prueba del progresismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES