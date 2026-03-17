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Culturamartes, 17 de marzo de 2026

Cristo de Iztapalapa 2026: quién es y su cronograma de actividades

Año con año, el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa elige al representante de Jesús, quien debe ser oriundo de alguno de los ocho barrios de la demarcación

Alma Hidalgo / El Sol de México

Cronograma de actividades de Semana Santa en Iztapalapa

Las fechas clave para las actividades de la Pasión de Cristo de Iztapalapa son:

Hasta este 17 de marzo, no se han confirmado las locaciones de la representación de los pasajes bíblicos; sin embargo, las actividades de la última cena y el inicio del viacrucis se realizan en la macroplaza Iztapalapa.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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