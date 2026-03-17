Cristo de Iztapalapa 2026: quién es y su cronograma de actividades
Año con año, el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa elige al representante de Jesús, quien debe ser oriundo de alguno de los ocho barrios de la demarcación
Alma Hidalgo / El Sol de México
Cronograma de actividades de Semana Santa en Iztapalapa
Las fechas clave para las actividades de la Pasión de Cristo de Iztapalapa son:
Hasta este 17 de marzo, no se han confirmado las locaciones de la representación de los pasajes bíblicos; sin embargo, las actividades de la última cena y el inicio del viacrucis se realizan en la macroplaza Iztapalapa.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.