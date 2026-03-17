Año con año, el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa elige al representante de Jesús, quien debe ser oriundo de alguno de los ocho barrios de la demarcación

Alma Hidalgo / El Sol de México

Cronograma de actividades de Semana Santa en Iztapalapa

Las fechas clave para las actividades de la Pasión de Cristo de Iztapalapa son:

Hasta este 17 de marzo, no se han confirmado las locaciones de la representación de los pasajes bíblicos; sin embargo, las actividades de la última cena y el inicio del viacrucis se realizan en la macroplaza Iztapalapa.