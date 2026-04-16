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Culturajueves, 16 de abril de 2026

David Harvey desata furor en la UNAM: la vigencia de la lucha contra el capitalismo

El geógrafo británico dialogó con la comunidad universitaria sobre geografía crítica, urbanismo y la crisis contemporánea del capitalismo

Gloria López / El Sol de México

Para evitar que alguien se quedara fuera, unidades del Pumabús realizaron traslados rápidos para movilizar a jóvenes y visitantes que buscaban llegar a tiempo.

A lo largo de su trayectoria, Harvey ha transformado la manera de entender el espacio y las ciudades, argumentando que el desarrollo urbano no es accidental, sino una pieza clave para la supervivencia del capitalismo. 

Al finalizar la conferencia, la dinámica no perdió intensidad. Decenas de manos se alzaron para plantear preguntas, mientras Harvey respondía con la misma disposición que lo ha caracterizado en décadas de trayectoria académica.

La visita del académico británico confirma el interés que siguen despertando los debates sobre ciudad, desigualdad y capitalismo en las nuevas generaciones.

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
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