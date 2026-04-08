De migrantes invisibles a víctimas del odio: Imanol Caneyada desnuda la violencia en su nuevo libro











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

Imanol Caneyada publica el libro de cuentos “Estás aquí porque nadie te quiso de regreso” / Cortesía: Editorial Planeta

Hace seis años Imanol Caneyada ganó el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez con el libro “Estás aquí porque nadie te quiso de regreso”, cuyos textos ponían en evidencia la condición de discriminación que vivían los migrantes alrededor del mundo.

Entonces la realidad ya pintaba difícil, sin embargo, el escritor de origen vasco radicado en México, no imaginó que su vigencia fuera tan terrible en comparación con el contexto que se vive en pleno 2026, cuando el sello Tusquets publica el libro.

“Estaba revisando los textos para que se fueran a la imprenta y la verdad es que me sorprendió mucho no solo su vigencia, sino el aumento de todo de lo que hablan. Cuando yo los escribí todavía había ciertas reglas no escritas en el discurso público y que hoy han sido rotas por completo.

“Ahora los discursos de odio se festejan, mientras las ultra derechas y ultra fascismos están azuzando a la población contra los migrantes y los que no son de su color; ahora fácilmente vemos cómo líderes políticos en Europa y Estados Unidos hablan de estos seres humanos, como si fueran basura y una amenaza, deshumanizándolos”, dice Caneyada, en entrevista con El Sol de México.

El cuento con el que abre el libro, “El chucrut provoca gases”, habla de una pareja de lesbianas mexicanas que viven en Montreal, que son atacadas por un grupo de skinheads en el Metro. Esta historia, cuenta Caneyada, surgió de un temor suyo cuando vivió en Canadá, en la década de los 80 del siglo pasado. Entonces pensó que ese cuento llevaba al límite el temor, pero ahora no sabe dónde está el límite.

“Los skinheads eran un grupo perseguido por la ley, aunque tenían un margen de acción muy amplio. Pero ahora pareciese que hay hasta una nostalgia por el fascismo. En España, por ejemplo, los jóvenes sin tener idea de qué fue el franquismo, lo extrañan.

“Pero eso también está pasando en Estados Unidos, que hay una especie de patente de corso. Cuando un gobierno como ese y su presidente construyen narrativas de violencia brutal es normal que se materialice en persecuciones y en acoso y es por eso que vemos guardias blancas persiguiendo migrantes”, opina el escritor.

En el cuento “Una vieja próstata y un país nuevo” refiere a la historia de un militar de origen mexicano que llegó a Estados Unidos de niño y que peleó en la Guerra de Vietnam. A pesar de ser condecorado, lo expulsan del país por el hecho de no ser estadounidense. Esto da a entender que en EU nadie está exento de ser víctima de la maquinaria discriminatoria.

“Me parece que es la gran paradoja. El sueño americano siempre fue una gran mentira. No existe, no hay tal. Estados Unidos le pertenece a un pequeño grupo de personas que debemos entender que son blancos y se sienten dueños de aquella nación. Todos los demás para ellos son sus lacayos y son desechables”, apunta Caneyada.

El libro se divide en dos partes, la primera es “Apátridas” y la segunda “Periféricas”. En ésta última aborda la violencia dentro del mismo territorio nacional, en lo que a decir de Caneyada empuja a la gente que no es del centro a permanecer en una condición de extranjeros en propia tierra.

“Son violencias que no solo hemos normalizado, sino que las consideramos justas porque pensamos que quienes las sufren se las merecen, o se las han ganado por su condición social y económica, pero que no son verdad. La cuestión de la meritocracia que apela a individualidad es una gran mentira que ha construido el sistema para justificar las violencias que se ejercen”, opina.

La bibliografía de Caneyada se ha caracterizado por un el reconocimiento de la dimensión política de la literatura, tanto en sus novelas como en sus cuentos es posible encontrar como puntos críticos eventos sociales que terminan por tener referencias directas a problemáticas como la búsqueda de desaparecidos o la guerra no reconocida de las mineras en el país. Realidades que, aunque sabe que es poco probable que cambien, considera no pueden dejar de ser contadas.

“Cuando mucho se puede aspirar a que los lectores que aborden estos relatos se planteen ciertas preguntas y se miren con otros espejos para desarticular la normalización del rechazo y las violencias contra todos ellos que no son nosotros o no pertenecen a nuestra comunidad.