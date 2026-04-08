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Culturamiércoles, 8 de abril de 2026

De migrantes invisibles a víctimas del odio: Imanol Caneyada desnuda la violencia en su nuevo libro

En su nuevo libro de cuentos, el escritor de origen vasco aborda temas de inmigración, discriminación y brutalidad

Kevin Aragón

Nostalgia fascista

Empatía de la literatura

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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