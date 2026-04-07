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Culturamartes, 7 de abril de 2026

¿Debe el arte ser político? Creativos debaten sobre sus expresiones y alcances

Continúa la polémica entre creativos de diferentes países sobre la posición actual de su obra que se mantiene dividida entre la protesta y la expresión intelectual

EFE

Muchos artistas, curadores y pensadores sostienen que el arte siempre ha sido una herramienta de crítica social y transformación.

Una lucha en la que también militaba la cantante Nina Simone —“, quien sostenía que el arte debía ser una herramienta de transformación, compromiso y resistencia política.

Sus palabras ponen el foco en un dilema que ha dominado el arte —pintura, fotografía, literatura, cine— durante siglos: ¿Debe el arte ser político? Y, por extensión, ¿debe —o puede— separarse el arte de la política?

¿Qué es político/a?

Individual y público, el carácter doble del arte

“A través de sus diversas manifestaciones, el artista comparte sus emociones, transmite ideas y brinda una experiencia cultural”.

El arte como reflejo de su realidad sociopolítica

En resumen, como escribe Daniel P. Franklin en su libro ‘Politics and Film’, “no es la película en sí, es el momento en que sale y quién la está viendo”.

Audre Lorde: la voz que convirtió la poesía en resistencia

Nacida en Nueva York en 1934, Audre Lorde creció en una sociedad marcada por la segregación racial y las desigualdades estructurales que atravesaban la vida cotidiana de las comunidades afrodescendientes.

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