Del estante / El poeta que marcó el destino de “Walter White” en “Breaking Bad”
Wlat Whitman es uno de los más importantes poetas en la historia de Estados Unidos
Kevin Aragón
Aunque ha pasado más de una década de que terminó la icónica serie de “Breaking Bad”, no está demás dar un aviso de SPOILER ALERT, en caso de que no la haya visto aún. Una vez dicho esto, ahora sí comenzamos.
El poema pereciese sugerir una metáfora de estos dos químicos prodigiosos, que, a pesar de tener todo el saber de su disciplina, encontraron un propósito —aunque ilícito— fuera de las aulas universitarias y los laboratorios de investigación.
Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.