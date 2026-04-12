Del estante: Los dibujos de “El principito” se renuevan en su 80 aniversario

Los trazos originales los hizo el propio escritor Antoine de Saint-Exupéry; este 2026 publican nuevo libro con su primera readaptación

Kevin Aragón

Esta versión, con diseños totalmente nuevos, se caracteriza por ser un libro tipo “pop-up”, con elementos plegables, interactivos y tridimensionales. Además, es mucho más colorida y definida en sus trazos que la obra original.

Con una tirada de 250 mil ejemplares en 22 idiomas, esta nueva adaptación llegará al mercado mundial, mientras que los dibujos originales y varios bocetos hechos por Saint-Exupéry permanecen bajo resguardo la Biblioteca Morgan de Nueva York.