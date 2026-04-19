Del estante. ¿Qué tipo de realismo se propuso escribir José Revueltas?

Kevin Aragón

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Revueltas da muestra de sus habilidades como pensador y observador, afirma que la realidad para ser contada necesita de un orden con criterios que no son arbitrarios, sino que suceden en tiempos distintos a los de la realidad misma.

“Tenemos que saber cuál es la dirección fundamental, a qué punto se dirige, y tal dirección será, así, el verdadero movimiento de la realidad, aquél que debe de coincidir con la obra literaria”.