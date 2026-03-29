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Culturadomingo, 29 de marzo de 2026

Del estante. ¿Vivimos en la civilización del espectáculo? Esto decía Mario Vargas Llosa

Aparte de novelista, el Premio Nobel peruano también escribió ensayos, en uno de los últimos se dedicó a pensar la cultura en siglo XXI

Kevin Aragón

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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