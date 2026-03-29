Del estante. ¿Vivimos en la civilización del espectáculo? Esto decía Mario Vargas Llosa











Ciudad de Mexico , 29 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Este fue uno de los últimos ensayos del escritor peruano / Foto: Cortesía/Alfaguara

Mario Vargas Llosa, que este 28 de marzo habría cumplido 90 años, aparte de buen narrador fue un agudo lector de la sociedad que le tocó vivir, volviéndose un controvertido pensador, capaz de crear términos provocadores, como “la dictadura perfecta” al referirse a la realidad política mexicana del siglo XX.

Otro de los conceptos que se aventuró a pensar fue la condición general de la cultura en los inicios del actual siglo, producto de “la civilización del espectáculo”. En 2015 publicó un libro titulado con esta frase, el cual parece reafirmarse cada vez más con la forma en que las redes sociales y los contenidos de las plataformas se vuelven referentes obligados para existir en sociedad.

“¿Qué quiere decir civilización del espectáculo? La de un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal”, apunta. Esto, aunque le parece un deseo legítimo del ser humano, no debería ser “el valor supremo de existencia”.

Vargas Llosa señaló que esta forma de consumir y vivir la cultura “tiene consecuencias inesperadas”. Entre ellas: “la banalización ‘lúdica’ de la cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo de la información, que prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo”.

“La gente abre un periódico, va al cine, enciende la televisión o compra un libro para pasarla bien, en el sentido más ligero de la palabra, no para martirizarse el cerebro con preocupaciones, problemas, dudas. Sólo para distraerse, olvidarse de las cosas serias, profundas, inquietantes y difíciles, y abandonarse en un devaneo ligero, amable, superficial, alegre y sanamente estúpido”, escribió el novelista.

¿Pero a qué se ha debido esta forma de vivir la cultura? Vargas Llosa considera que se debe al bienestar posterior a la Segunda Guerra Mundial, la libertad de costumbres y el creciente espacio del ocio. También pensó que la democratización de la cultura, aunque altruista en su origen, ha llevado a la trivialización. Antes las obras de arte y expresiones artísticas buscaban la permanencia, hoy eso no importa.

“La diferencia esencial entre aquella cultura del pasado y el entretenimiento de hoy es que los productos de aquélla pretendían trascender el tiempo presente, durar, seguir vivos en las generaciones futuras, en tanto que los productos de éste son fabricados para ser consumidos al instante y desaparecer, como los bizcochos o el popcorn. Tolstói, Thomas Mann, todavía Joyce y Faulkner escribían libros que pretendían derrotar a la muerte, sobrevivir a sus autores, seguir atrayendo y fascinando lectores en los tiempos futuros”.

Hoy, afirma, “la cultura es diversión y lo que no es divertido no es cultura”. Vargas Llosa extiende su análisis a otros aspectos como la política y la religión que también han experimentado cambios similares y a veces escandalosos.

Del estante. ¿Vivimos en la civilización del espectáculo? Esto decía Mario Vargas Llosa - El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas