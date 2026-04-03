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Culturaviernes, 3 de abril de 2026

Desde Juan Gabriel hasta cuentos de Kafka: algunas joyitas que puedes encontrar en el Gran Remate de libros

Hay bestsellers, códices, cine de arte, revistas, comics, DVD’s y discos de acetato

Kevin Aragón

Bajo las carpas del Gran Remate de libros que se tienden año con año en el Monumento a la Revolución, cientos de transeúntes pululan removiendo torres de libros y llenando sus bolsas.

Autoayuda, novelas y ensayos

Códiuces y breviarios

Librerías de viejo y discos

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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