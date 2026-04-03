Desde Juan Gabriel hasta cuentos de Kafka: algunas joyitas que puedes encontrar en el Gran Remate de libros











Ciudad de Mexico , 5 de abril de 2026 Ver más periódicos

Una de las secciones donde más actividad se ve es en el remate de discos de vinil. / Foto: Omar Flores / El Sol de México

Y es que todos tratan de aprovechar los descuentos que ofrecen casi 200 expositores, que van desde 10 hasta 150 pesos, el límite condicionado por los organizadores con la intención de que el mayor número de público pueda comprar libros, discos y películas.

Pero que el precio y la palabra ‘remate’ no engañe a los lectores. Si bien varios de los libros en exhibición son piezas que habían permanecido fuera de circulación hace varios años, la oferta de libros este 2026 es bastante buena y variada. Tan solo hay que mantener ojo bien abierto y la curiosidad dispuesta.

Al gunas editoriales que participan en el Gran Remate son Penguin Random House y Siglo XXI Editores. / Foto: Omar Flores / El Sol de México

Entre la oferta de editoriales, en el stand de Penguin Random House hay libros desde 99 pesos. Entre ellos se pueden encontrar títulos como “El mundo es tu escenario”, en el que la primera bailarina mexicana Greta Elizondo comparte las virtudes del ballet como disciplina para la vida; y la novela “Número dos” del escritor francés David Foenkinos, que narra la historia del niño actor que no pudo quedarse con el papel de “Harry Potter” para la icónica serie de películas.

Para los que gustan de ensayos y textos de análisis social, Siglo XXI Editores presenta libros cómo “Cultura al otro lado de la frontera”, coordinada por David R. Maciel y María Herrera- Sobek, y “Explicar a Hitler. Los orígenes de su maldad” de Ron Rosenbaum, un escrito que ahonda en las controversiales investigaciones que han tratado de definir el perfil psicológico de uno de los mayores criminales contra la humanidad de la historia. Estos libros están en 100 pesos.

De las editoriales independientes, Anagrama presenta novelas como “Capital”, de John Lanchester, considerada la gran novela londinense de lo que va de este siglo, así como la biografía de Mick Jagger, de Philip Norman. Ambos en 150 pesos. Sexto Piso cuenta con una promoción de cinco libros por 500 pesos. De ellos llama la atención libros de cuentos del escritor isrealita Etgar Keret y las crónicas de futbol mexicano “Breve historia del ya merito”.

Además de libros, en el gran remate se pueden encontrar discos y películas. / Foto: Omar Flores/El Sol de México

Las editoriales del estado mexicano también están presentes. Entre ellas se encuentra el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es atendido por Juan Rodríguez, quien dijo a El Sol de México: “La mayoría de la gente lo que más busca son los códices y libros sobre las zonas arqueológicas, sobre todo del centro y norte del país. No todo lo que tenemos es de las bodegas del INAH, también tenemos muchas cosas nuevas y de línea que no sobrepasan el límite de precios del remate”.

Entre las piezas que tienen a la venta se encuentra “Historias de la Merced” que narra el devenir y la cotidianeidad del popular barrio capitalino; así como el libro “Diálogos con el pasado. Recuento”, que recupera la gran mayoría de excavaciones hechas por el instituto.

Venta de libros en el Gran Remate. / Foto: Omar Flores/El Sol de México

El Fondo de Cultura Económica ofrece la nueva edición de “El códice Boturini”, también conocido como “Tira de la peregrinación”, que narra el éxodo de los pueblos nahuas al Valle de México; el ensayo “Los asesinatos de Hitchcock” de Peter Conrad; así como los “Cuentos reunidos” de la escritora mexicana Amparo Dávila.

Donde se pueden encontrar joyas que en otros lados elevarían bastante su precio es con los libreros de viejo. Entre ellos está la librería La Raza, que tiene 30 años de antigüedad. “Nosotros ofrecemos mercancía que nos llega de editoriales, con un precio de lista que podría estar hasta en 500 pesos, pero ofrecemos hasta 150 porque nos llegan en gran cantidad”, dice el encargado del stand de la librería.

De este tipo de libros, llaman la atención el ensayo “Conquistadores. Una historia diferente”, de Fernando de Cervantes, de la editorial Turner, o novelas de Camila Läckberg, que se ha vuelto en un fenómeno de ventas. Ya entre la miscelánea de libros de viejo, se pueden encontrar clásicos que van desde los cuentos de Kafka, hasta bestsellers como “La reina del sur” del español Arturo Pérez-Reverte.

Desde 2023 el remate ha sumado a su oferta la venta de discos y películas. Entre las tiendas presentes está “La Concha Records”, que lo mismo ofrece atetados con grabaciones icónicas de artistas como Juan Gabriel, The Beatles, AC/DC y más. También tienen un amplio catálogo de películas de arte y comerciales.