Diez años sin Prince: entre el legado y la censura











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

El artista no necesitaba que sus asesores le dijeran cómo actuar, pues él era el espectáculo, la empresa y el producto / Foto: Reuters

Se cumplen diez años de la muerte de Prince, el músico que falleció el 21 de abril de 2016, a los 57 años, a causa de una sobredosis accidental de opiáceos. Murió en un ascensor de su propia mansión, en un final triste final para uno de los mayores artistas que ha dado la música pop, justo cuando parecía haber descifrado el código de la eterna juventud.

Se trata de una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la música popular, con una carrera prolífica que se extendió por casi cuatro décadas, cuyo éxito trascendió fronteras y sus excentricidades absorbieron su personalidad hasta convertirlo en un recluso de su propio talento, perfeccionista hasta la neurosis.

Su vida fue un equilibrio casi imposible entre el exhibicionismo salvaje sobre el escenario junto a una reclusión voluntaria en su residencia de Paisley Park, que más bien parecía un búnker de alta seguridad donde se escondía quizá por un exceso de celo de su privacidad.

Mientras que el resto de las estrellas del pop de su época se rodeaban de productores de renombre para conseguir ese sonido pulido de radio, él desde sus inicios en Minneapolis dejó claro que venía sin pedir permiso.

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En sus primeros discos, como el homónimo Prince o el sucio y directo Dirty Mind, él era la banda completa. Si escuchamos con atención “Uptown”, oímos a un solo hombre grabando primero la batería, luego el bajo, después las guitarras y finalmente los sintetizadores.

Ese “pulso único” se llamó sonido Minneapolis, un funk mecanizado, pero con alma, donde la precisión de las máquinas se encontraba con el directo. Era, en esencia, la dictadura de un solo hombre. Una autosuficiencia que no era solo una cuestión de ego, sino de velocidad mental.

“Prince componía más rápido de lo que cualquier banda podía aprender sus canciones”. Se dice que en sus sesiones los ingenieros de sonido trabajaban en turnos de ocho horas mientras él lo hacía durante veinte, saltando de un instrumento a otro sin hacer descanso. “Podía grabar una batería perfecta en una sola toma, e inmediatamente después, coger un bajo y clavar una línea que a cualquier bajista profesional le llevaría días perfeccionar”.

Esta urgencia creativa fue la que alimentó su leyenda, pero también la que empezó a levantar los muros de su aislamiento. El estudio dejó de ser un lugar de trabajo para convertirse en su búnker, el único sitio donde el mundo exterior, con sus juicios y sus lentitudes, no podía entrar.

La música moderna posee muchos graves que llegan a retumbar incansablemente. En 1984, Prince decidió que no necesitaba seguir la corriente y con esa idea llegó su gran revolución: “When Doves Cry”. En un género como el funk, donde el bajo es el motor y el corazón, él se lo arrancó de cuajo.

Los ejecutivos de Warner Bros. debieron quedarse cuando escucharon aquel tema por primera vez: una caja de ritmos seca, un sintetizador hipnótico y una guitarra que rugía como un animal herido. Sin embargo, funcionó. No necesitaba los graves para hacerte bailar; le bastaba con su instinto y una estructura muy sencilla. Demostró que Prince no seguía las tendencias, sino que las creaba desde el vacío.

Esa austeridad, mezclada con melodías pop, definió el sonido. En temas como “Kiss”, la guitarra rítmica no sólo acompaña, sino que funciona como una percusión más, encajando en los huecos del ritmo con una precisión que solo alguien que ha grabado todos los instrumentos por separado puede imaginar.

Era un minimalista atrapado en un cuerpo barroco, alguien que podía recargar su puesta en escena hasta el delirio pero que, pero en el estudio, sabía que menos era siempre más. Esa capacidad para la reinvención no se limitaba a lo técnico, era una filosofía de vida que le permitía saltar de la psicodelia al minimalismo crudo de “Sign o’ the Times” sin perder un solo fan.

Pero detrás de sus cortinas de terciopelo, la realidad era mucho más compleja. Prince era un perfeccionista maniático en las partituras, pero también en la vida de quienes le rodeaban. Su necesidad de control absoluto se extendía a lo personal con una intensidad que rozaba lo asfixiante. Con sus parejas y colaboradoras solía ejercer un gran control y poder: qué ropa debían vestir, qué podían decir en las entrevistas. Un ejemplo de este magnetismo controlador fue su relación con Susannah Melvoin, a quien intentó aislar de su asfixiante entorno. Cuentan sus biógrafos que eso era fruto de la inseguridad profunda que le perseguía desde niño, cuando fue expulsado de su casa muy joven, por lo que nunca volvió a confiar en que alguien se quedara a su lado sin condiciones.

Pero llegó un momento en que el músico se volvió demasiado grande para su propio cuerpo. Encerrado en su mansión de Minnesota, acumuló canciones como quien colecciona sellos en “La Bóveda”, un lugar mitológico donde descansan miles de temas inéditos. Su perfeccionismo derivó en una neurosis productiva: grababa una canción al día, todos los días, durante años. El resultado es un archivo inabarcable que hoy es objeto de deseo de coleccionistas y pánico para los gestores de su legado.

Hasta la fecha sólo un documentalista galardonado con el Oscar ha rascado las múltiples capas del ídolo del pop para dar como fruto un mastodonte audiovisual de nueve horas. El problema: puede que no lleguemos a verlo nunca. Ese documental de Ezra Edelman prometía un retrato humano, quizá demasiado. Profundiza en esas sombras: el lado manipulador, la fragilidad derivada de maltratos infantiles y la eterna contradicción de un hombre que amaba a las mujeres pero necesitaba dominarlas.