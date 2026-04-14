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Culturamartes, 14 de abril de 2026

Diez años sin Prince: entre el legado y la censura

El mundo recuerda al genio de Minneapolis, aunque quizá no lleguemos a conocer todo sobre su genio y figura, debido a reticencias de sus sucesores

Amalia González Manjavacas

Cuentan sus biografías que este verso suelto de la música necesitaba alejarse del mundo exterior para que éste no contaminara su proceso creativo ni cuestionara su forma de vida. 

Prince Rogers Nelson (1957-2016) era un ser distinto, ajeno para el sistema, que decidió que las reglas de la industria estaban para romperse, mientras tocaba un solo de guitarra que dejaba al público extasiado.

El laberinto emocional

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